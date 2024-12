En esta dura competencia, en la que Guillermo Ochoa busca estar en su sexto mundial , los contendientes parecen no dar tregua entre sus partidos jugados y logros, entre los que se encuentran Luis Angel Malagón del América, Raúl Rangel de las Chivas, Julio González en los Pumas, José Antonio Rodríguez de los Xolos y Carlos Acevedo de Santos.

Todos ellos parecen tomar ventaja ante un Memo Ochoa que simplemente no ve actividad en su actual equipo, el AVS Futebol de la Primeira Liga de Portugal , donde parece estar borrado luego de casi dos meses sin actividad.

Aunque Guillermo Ochoa ha manifestado abiertamente su deseo de estar en el Mundial de 2026, difícilmente lo logrará si en su actual equipo no encuentra la regularidad necesaria, ya que desde el 9 de noviembre, justo previo a la última Fecha FIFA cuando se dio un cambio de entrenador, no juega con el AVS Sad e incluso, no ha sido convocado a los últimos seis encuentros.