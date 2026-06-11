    Mundial 2026

    Canelo Álvarez y Ronaldo se reúnen en el México vs. Sudáfrica y presumen sus joyas

    El boxeador mexicanos tuvo un emotivo encuentro con el ex jugador brasileño en la cancha del estadio Ciudad de México

    Por:Raúl Martínez
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    Video Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Ronaldo se encuentran en el México vs. Sudáfrica

    Durante el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se presentaron diversas personalidades entre ellas, Saúl Álvarez y Ronaldo, quienes al encontrarse presumieron sus joyitas.

    A través de un video publicado por el Canelo en sus redes sociales, se puede ver el momento en que el boxeador se encuentra con el ex jugador para tomarse una fotografía, pero antes de hacerlo el brasileño le presumió su lujoso reloj al mexicano quien también le mostró el suyo.

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    Tanto Álvarez como Ronaldo se sorprendieron con los accesorios de cada uno, pero no fueron los únicos porque Roberto Carlos también se acercó para presumir su reloj.

    Luego de un intercambio de sonrisas y palabras, el ‘Canelo’ se tomó la foto con con los campeones del mundo del 2002.

    Cabe destacar que Saúl Álvarez es un gran coleccionista de relojes y cada que puede presume sus lujosos accesorios que acostumbra a llevar a todos lados.

    CANELO ÁLVAREZ ENTREGA EL MVP A QUIÑONES

    Después del encuentro donde México derrotó a Sudáfrica, Saú l Álvarez fue el encargado de entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido, quien fue Julián Quiñones.

    El delantero mexicano se llevó dicho reconocimiento gracias al gol que anotó en la victoria del Tri sobre los africanos que le dio los primeros tres puntos a los anfitriones.

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