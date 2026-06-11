Julián Quiñones Julián Quiñones recibe MVP de México vs. Sudáfrica de... ¡Canelo Álvarez! El ariete tricolor fue el más destacado del juego y una leyenda del ring fue el encargado de reconocerlo

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Julián Quiñones recibe premio MVP de manos del Canelo Álvarez

Julián Quiñones se robó el show en el partido de inauguración del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica y esto fue evidente a ojos de todos, incluida la propia FIFA, quien lo galardonó con el premio MVP (jugador más valioso) del juego.

Más allá de haber anotado el primer gol del Tri en la victoria por 2-0 ante los Bafana Bafana, el delantero mexicano mostró un nivel destacado sobre el terreno de juego del Estadio Ciudad de México, lo que le valió una enorme ovación de la afición al salir de cambio al final del encuentro.

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¿Quién le dio el premio MVP a Julián Quiñones?

Tras el final del partido, Julián Quiñones recibió su premio de la FIFA y se llevó una gran sorpresa cuando vio que la persona que se lo daría era ni más ni menos que el legendario boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

En su encuentro, el Canelo abrazó al naturalizado mexicano y tras felicitarlo le dejó en claro que tenía muy bien merecido el reconocimiento. Tras posar para los fotógrafos con el respectivo trofeo, Álvarez le deseó éxito a Julián Quiñones durante el resto de la Copa del Mundo.

¿Por qué ganó Julián Quiñones el premio MVP del México vs. Sudáfrica?

Julián Quiñones fue el futbolista más destacado del México vs. Sudáfrica. Sin duda tuvo un aporte muy importante al abrir el marcador para el Tri con un sólido disparo al minuto 8, pero además mostró una gran asociación con sus compañeros e incluso estuvo cerca del doblete al estrellar un balón en el poste.