México 2026 ¿Por qué el Canelo Álvarez estará en el México vs. Sudáfrica? El boxeador mexicano tomará parte del gran evento este 11 de junio debido a que será el encargado de entregar un valioso reconocimiento.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video 'Canelo' Álvarez estará en el México vs. Sudáfrica del Mundial 2026 por esta razón

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez tomará parte de la Copa del Mundo 2026 en el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica este jueves 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

El motivo es que será el encargado de entregar el reconocimiento al mejor jugador del encuentro. De acuerdo con la marca patrocinadora del trofeo que será entregado, el Canelo fue elegido por trtarse de uno de los atletas más influyentes del país y ser un referente a nivel internacional.

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“Considerado uno de los atletas mexicanos más influyentes del país, el ‘Canelo’ Álvarez se ha posicionado como un referente internacional del deporte mexicano.

"Por esta razón se optó porque este reconocimiento fuera entregado por una figura deportiva que ha construido un legado superior basado en la disciplina, la determinación, la resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia, valores que comparte Michelob Ultra y el trofeo Superior Player of the Match”, señaló la marca.

¿CÓMO SE ELEGIRÁ AL MEJOR JUGADOR DEL MÉXICO VS. SUDÁFRICA?

El reconocimiento al mejor jugador del partido lo elegirá el público en los últimos 15 minutos del juego a través de una votación en la plataforma de la FIFA.