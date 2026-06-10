Mundial 2026 México realiza peculiar último entrenamiento para el debut ante Sudáfrica en el Mundial Todo está listo para el primer gran reto de Javier Aguirre en la Copa del Mundo.

Video México sorprende en último entrenamiento antes de debutar ante Sudáfrica en el Mundial

La Selección Mexicana llevó a cabo su último entrenamiento antes de inaugurar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante su similar de Sudáfrica.

La peculiaridad de la última sesión del plantel de Javier 'Vasco' Aguirre fue el trabajo sin balón que predominó en la práctica, ya que los jugadores tuvieron tiempo de relajarse antes del gran desafío.

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La Selección Mexicana jugó basquetbol y voleibol para soltar la tensión y divertirse antes del nerviosismo que implica debutar una Copa del Mundo; la tercera en la historia para el país anfitrión mexicano.

Todo parece indicar que el Vasco no se arriesgará en su XI titular bajo los tres palos, ya que se perfila para colocar a Raúl 'Tala' Rangel en lugar de Guillermo Ochoa, de acuerdo con nuestro insider Gibrán Araige.

México enfrentará primero a Sudáfrica como parte de las acciones del Grupo A para después medirse a Corea del Sur y cerrar la Fase de Grupos ante Chequia.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

La ceremonia de inauguración será el mismo día del partido inaugural del Mundial 2026; es decir, el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México al menos hora y media antes de la patada inicial.

Además, ya se conocen los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México y que forman parte de los sencillos oficiales de la justa.