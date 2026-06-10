México 2026 Tala Rangel se perfila para iniciar con México ante Sudáfrica en el Mundial 2026 Nuestro insider Gibrán Araige nos da los detalles en Mundial ViX AM.

Video Tala Rangel se perfila para iniciar con México ante Sudáfrica

A un día del esperado inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica, esto es lo que se sabe sobre el portero titular que eligirá Javier Aguirre.

En Mundial ViX AM, el insider de TUDN, Gibrán Araige, todo apunta a que el Vasco "no hará homenajes" en su alineación ante el equipo sudafricano este jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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"Con el Tala, el Tala Rangel, ocho partidos consecutivos siendo el titular… será el Tala.

"A ver, a mí me han dicho que el Vasco no hace homenajes, menos en un Mundial. Yo dudo que el Vasco de verdad termine colocando a Ochoa.

"Yo creería más contra Chequia ya con el boleto en la bolsa, pero gastar un cambio de un portero durante una Copa del Mundo para hacer un homenaje a mí no me suena a Javier Aguirre".

Todo apunta a que Javier Aguirre hará míninas modificaciones en su XI ante Sudáfrica de lo que ha mostrado en los últimos partidos amistosos para afrontar el partido más importante de la fase de grupos, donde México también se enfrentará a Corea del Sur y Chequia.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

La ceremonia de inauguración será el mismo día del partido inaugural del Mundial 2026; es decir, el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México al menos hora y media antes de la patada inicial.

Además, ya se conocen los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México y que forman parte de los sencillos oficiales de la justa.