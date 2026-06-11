México 2026 Los Maestros | Los revulsivos en la Selección Mexicana ¿Calma o alarma? El Tri cuenta con los futbolistas que son determinantes al entrar de cambio, en el cuadro de Javier Aguirre.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Los Maestros | Los revulsivos en la Selección Mexicana

En el primer programa de Los Maestros, Miguel Layún soltó sobre la mesa la pregunta de si la Selección Mexicana cuenta con revulsivos que reviertan un marcador adverso en la Copa del Mundo.

El ex técnico Ricardo La Volpe aseguró que tendría que modificar el planteamiento con un 4-2-4, poner más a Quiñones, porque lo siente más de nueve y aprovechar ser un goleador en Arabia, poner un extremo y sacar un volante.

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“Puedes jugar con un extremo, si saben hacer línea de cinco o de cuatro el equipo rival”, explicó La Volpe.

Miguel Herrera, técnico del Atlante, le recordó a su maestro que esta selección no cuenta con un extremo de forma natural, a lo que Ricardo dijo que Gallardo podría jugar esa posición y si necesitas un futbolista revulsivo, podría ser Alexis Vega.

'Hormiga' González y Gil Mora, revulsivos en el Tri

Juan Carlos Osorio también intervino en la charla y coincidir que Gallardo puede jugar de extremo, pero con perfil cambiado, al igual que Mora y Vega con esta condición.

“Si le entregas la pelota a Mora en los últimos 20 metros te define”, destacó Osorio.