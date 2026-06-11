Mundial 2026 Los Maestros | La principal fortaleza de México para enfrentar a Sudáfrica El análisis de Los Maestros destacó la zona del campo donde el Tri puede marcar diferencia.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video ¿Por qué el lado izquierdo puede ser clave para México ante Sudáfrica?

A unas horas del debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Los Maestros analizaron cuáles podrían ser las principales fortalezas del equipo dirigido por Javier Aguirre frente a Sudáfrica.

Durante la conversación, coincidieron en que el costado izquierdo apunta a ser una de las principales armas ofensivas del Tri, gracias a las incorporaciones constantes de Jesús Gallardo y los movimientos de los futbolistas que suelen ocupar esa zona del campo.

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El análisis destacó que México ha encontrado profundidad y generación de peligro por ese sector, una tendencia que se ha repetido en los encuentros más recientes y que podría ser determinante en el partido inaugural.