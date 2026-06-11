Los Maestros | La principal fortaleza de México para enfrentar a Sudáfrica
El análisis de Los Maestros destacó la zona del campo donde el Tri puede marcar diferencia.
A unas horas del debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Los Maestros analizaron cuáles podrían ser las principales fortalezas del equipo dirigido por Javier Aguirre frente a Sudáfrica.
Durante la conversación, coincidieron en que el costado izquierdo apunta a ser una de las principales armas ofensivas del Tri, gracias a las incorporaciones constantes de Jesús Gallardo y los movimientos de los futbolistas que suelen ocupar esa zona del campo.
El análisis destacó que México ha encontrado profundidad y generación de peligro por ese sector, una tendencia que se ha repetido en los encuentros más recientes y que podría ser determinante en el partido inaugural.
Ante un rival que también cuenta con velocidad por las bandas, el funcionamiento del lado izquierdo podría convertirse en uno de los factores que definan el rumbo del encuentro entre México y Sudáfrica.