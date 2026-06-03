    Sudáfrica 2026

    Lo que hace Sudáfrica con la afición mexicana para enamorarla rumbo al Mundial 2026

    Los Bafana Bafana, rivales de México en el partido inaugural, hicieron este gesto en Pachuca; ya se sabe cuándo viajan a la CDMX.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Sudáfrica tiene su segundo entrenamiento en Pachuca

    La Selección de Sudáfrica se prepara de cara al partido inaugural del Mundial 2026 donde se medirá a la Selección Mexicana este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México.

    Los Bafana Bafana llegaron a su Campo Base para la Copa del Mundo de la FIFA ubicada en Pachuca, dentro de la Universidad de Futbol; sin embargo, este miércoles trasladaron su entrenamiento al Estadio Hidalgo y abrieron las puertas a la afición.

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    Si bien la prensa sólo tuvo acceso al entrenamiento durante 15 minutos, la afición local permaneció durante toda la sesión en el Estadio Hidalgo; fueron casi tres mil personas las que acudieron a apoyar y alentar al ‘enemigo íntimo’ del Tricolor.

    De acuerdo con Zaritzi Sosa para TUDN, el director técnico Hugo Broos, agradeció a la afición, en un mensaje en inglés, la calidez del recibimiento.

    La Selección de Sudáfrica entrena por las mañanas. Realiza regenerativos en el gimnasio y fuera, hospedados en un hotel que está dentro del Parque Tuzos, aunque este miércoles fue especial y comúnmente entrenará en la Universidad del Futbol.

    Cabe recordar que estaba previsto que el 5 de junio jugaran ante Jamaica un partido de preparación, pero en el retraso con los vuelos pasaron el juego para el sábado. El martes 9 de junio la Selección de Sudáfrica viajará a Ciudad de México.

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