Sudáfrica 2026 Lo que hace Sudáfrica con la afición mexicana para enamorarla rumbo al Mundial 2026 Los Bafana Bafana, rivales de México en el partido inaugural, hicieron este gesto en Pachuca; ya se sabe cuándo viajan a la CDMX.

Video Sudáfrica tiene su segundo entrenamiento en Pachuca

Los Bafana Bafana llegaron a su Campo Base para la Copa del Mundo de la FIFA ubicada en Pachuca, dentro de la Universidad de Futbol; sin embargo, este miércoles trasladaron su entrenamiento al Estadio Hidalgo y abrieron las puertas a la afición.

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Si bien la prensa sólo tuvo acceso al entrenamiento durante 15 minutos, la afición local permaneció durante toda la sesión en el Estadio Hidalgo; fueron casi tres mil personas las que acudieron a apoyar y alentar al ‘enemigo íntimo’ del Tricolor.

De acuerdo con Zaritzi Sosa para TUDN, el director técnico Hugo Broos, agradeció a la afición, en un mensaje en inglés, la calidez del recibimiento.

La Selección de Sudáfrica entrena por las mañanas. Realiza regenerativos en el gimnasio y fuera, hospedados en un hotel que está dentro del Parque Tuzos, aunque este miércoles fue especial y comúnmente entrenará en la Universidad del Futbol.