Lo que hace Sudáfrica con la afición mexicana para enamorarla rumbo al Mundial 2026
Los Bafana Bafana, rivales de México en el partido inaugural, hicieron este gesto en Pachuca; ya se sabe cuándo viajan a la CDMX.
La Selección de Sudáfrica se prepara de cara al partido inaugural del Mundial 2026 donde se medirá a la Selección Mexicana este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México.
Los Bafana Bafana llegaron a su Campo Base para la Copa del Mundo de la FIFA ubicada en Pachuca, dentro de la Universidad de Futbol; sin embargo, este miércoles trasladaron su entrenamiento al Estadio Hidalgo y abrieron las puertas a la afición.
Si bien la prensa sólo tuvo acceso al entrenamiento durante 15 minutos, la afición local permaneció durante toda la sesión en el Estadio Hidalgo; fueron casi tres mil personas las que acudieron a apoyar y alentar al ‘enemigo íntimo’ del Tricolor.
De acuerdo con Zaritzi Sosa para TUDN, el director técnico Hugo Broos, agradeció a la afición, en un mensaje en inglés, la calidez del recibimiento.
La Selección de Sudáfrica entrena por las mañanas. Realiza regenerativos en el gimnasio y fuera, hospedados en un hotel que está dentro del Parque Tuzos, aunque este miércoles fue especial y comúnmente entrenará en la Universidad del Futbol.
Cabe recordar que estaba previsto que el 5 de junio jugaran ante Jamaica un partido de preparación, pero en el retraso con los vuelos pasaron el juego para el sábado. El martes 9 de junio la Selección de Sudáfrica viajará a Ciudad de México.