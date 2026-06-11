Mundial 2026 Javier Aguirre y Hugo Broos volverán a verse las caras en una inauguración del Mundial Javier Aguirre y Hugo Broos protagonizan una de esas historias en el Mundial 2026 que no son tan comunes.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Javier Aguirre y Hugo Broos volverán a reencontrarse en una inauguración del Mundial

Javier Aguirre y Hugo Broos son los técnicos que dirigirán a México y a Sudáfrica, respectivamente, en el Mundial 2026; pero no será la primera vez que se vean las caras en una inauguración de este magno certamen.

El estratega mexicano y el belga protagonizarán una de esas historias que son inéditas en la historia de los Mundiales, y que para entenderla nos tenemos que remontar 40 años atrás.

PUBLICIDAD

Fue en el Mundial de México 1986’ donde ambos estuvieron presentes en el primer partido entre la Selección Mexicana y ‘Los Diablos Rojos’ pero como jugadores, en el entonces estadio Azteca.

En aquel encuentro, la escuadra europea vio la derrota ante ‘el Tri’ con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez, mientras que Vandenbergh fue el que despachó el gol para finalizar el partido por 2-1.

Ahora, 40 años después, Aguirre y Broos se reencuentran como entrenadores en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 , curiosamente en el mismo escenario.

BROOS CALIENTA LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026

El estratega de los ‘Bafana Bafana’ ya sabe cuán complicado es el ambiente del ‘Coloso de Santa Úrsula’ bajo estas condiciones mundialistas.

Sin embargo, sentenció que los aficionados de este recinto no influirá en el juego de sus seleccionados.