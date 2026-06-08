Mundial 2026 Diego Ochoa, la sorpresa en el entrenamiento de México rumbo al debut con Sudáfrica El defensor que brilla en el Tricolor Sub 23 sorprendió al aparecer en la práctica de este lunes, sobre todo, porque no puede participar en el Mundial 2026.



Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Diego Ochoa, la sorpresa en el entrenamiento de México de cara al debut en el Mundial 2026

La Selección Mexicana registró una sorpresa durante la práctica de este lunes de cara a su debut en el Mundial 2026, ya que se incorporó a los entrenamientos el capitán de la categoría Sub 23, Diego Ochoa.

Durante la sesión de trabajo que se llevó a cabo en las instalaciones de Centro de Alto Rendimiento, el Tricolor continuó con el abanderamiento y su preparación para el duelo del próximo jueves contra el representativo de Sudáfrica, pero con la novedad del juvenil por petición de Javier Aguirre.

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Algunos reportes indican que la presencia de Diego Ochoa en la práctica de este lunes se habría debido a que el Vasco habría solicitado su incorporación para realizar una serie de ejercicios que tenía planeados, completando así su plantel, tomando en cuenta de que el juvenil no puede ser tomado en cuenta para el Mundial.

¿Diego Ochoa podría subirse a la convocatoria para el Mundial con México?

Actualmente, Diego Ochoa también está concentrado en el Centro de Alto Rendimiento, pero él lo hace con México Sub 23, ya que están preparándose para el proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Diego Ochoa es un canterano de Chivas y que recientemente terminó su préstamo con los Bravos de Juárez, por lo que debería volver al Guadalajara; sin embargo, hay versiones que aseguran que el juvenil se sumará a las filas del Necaxa a préstamo con opción de compra.