Mundial 2026 Alineación México vs. Sudáfrica: ¿Javier Aguirre ya les dijo quiénes serán titulares? El director técnico del equipo tricolor tiene claro cuál será su once inicial para el partido inaugural y dio a conocer si ya les contó a sus jugadores.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló que ya tiene definido el once inicial con el que disputará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

"Lo tengo clarísimo", respondió el estratega mexicano al ser cuestionado por el reportero de TUDN Mauricio Ymay; sin embargo, reveló que se aún es una incógnita para los propios jugadores y destacó la mentalidad que tienen para el juego.

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"No tenemos otra mentalidad más que salir a ganar el partido. Tratar de ser mejor que el rival y empezar con el pie derecho", expresó Aguirre sobre el juego de mañana.

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Respecto a si los propios protagonistas ya saben quien arrancará, Javier Aguirre aceptó que aún no ha hablado con ellos, pero destacó que están muy ilusionados.