Alineación México vs. Sudáfrica: ¿Javier Aguirre ya les dijo quiénes serán titulares?
El director técnico del equipo tricolor tiene claro cuál será su once inicial para el partido inaugural y dio a conocer si ya les contó a sus jugadores.
El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló que ya tiene definido el once inicial con el que disputará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
"Lo tengo clarísimo", respondió el estratega mexicano al ser cuestionado por el reportero de TUDN Mauricio Ymay; sin embargo, reveló que se aún es una incógnita para los propios jugadores y destacó la mentalidad que tienen para el juego.
"No tenemos otra mentalidad más que salir a ganar el partido. Tratar de ser mejor que el rival y empezar con el pie derecho", expresó Aguirre sobre el juego de mañana.
JAVIER AGUIRRE GUARDA 'SORPRESA' PARA LOS TITULARES DEL MÉXICO VS. SUDÁFRICA
Respecto a si los propios protagonistas ya saben quien arrancará, Javier Aguirre aceptó que aún no ha hablado con ellos, pero destacó que están muy ilusionados.
"No, no he hablado con ellos del once titular, los 26 están muy ilusionados, no tengo duda ni ellos tampoco de que lo harán bien tanto el portero como el delantero, el volante, no tengo duda al que le toque salir le irá muy bien y en la portería estoy muy tranquilo como lo he dicho hace mucho tiempo", aseguró ya en la conferencia de prensa.