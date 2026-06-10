Mundial 2026 Javier Aguirre promete dar a México su primer triunfo en partidos inaugurales del Mundial El entrenador de México se vio sorprendido en plena rueda de prensa.

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Javier Aguirre apareció ante los medios como parte de la conferencia previa al debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Tras sentenciar que hasta el momento su plantel no sabe quiénes iniciarán el jueves ante Sudáfrica, el Vasco fue sirprendido al final de la conferencia de prensa por uno de los datos menos esperanzadores de México en Mundiales.

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Y es que la Selección Mexicana disputará este jueves 11 de junio su octavo partido inaugural en Copas del Mundo, pero con una racha negativa, ya que ha perdido cinco y empatado dos.

"¿Son 7 partidos de México inaugurando? Muy buen dato, no sabía… ¿y hemos perdido los 7? ¿Dos empates?", preguntó con incredulidad el Vasco y al enterarse de la negativa estadística reaccionó.

"No, no, hay que romper la estadística, hay que intentarlo por lo menos, no tenía ni idea y es parte de la historia, se los comentaré a los chavos.

"Otro motivo más por el cual hay que salir a ganar el partido, qué bueno que me lo dices, esperemos mañana romper con esa estadística", prometió Aguirre antes de finalizar su comparencia ante los micrófonos.

Tras el debut ante Sudáfrica, México afrontará el partido ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y cerrará la Fase de Grupos ante Chequia de vuelta a la Ciudad de México.

Goles, rivales y rivalidades en los estrenos de México

Uruguay 1930 | Francia 4-1 México

Brasil 1950 | Brasil 4-0 México

Suiza 1954 | Brasil 5-0 México

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Suecia 1958 | Suecia 3-0 México

Chile 1962 | Brasil 2-0 México

México 1970 | México 0-0 URSS

Sudáfrica 2010 | Sudáfrica 1-1 México