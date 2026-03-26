Mundial 2026 México vs. Portugal: Alineación probable del Tri que mandará Javier Aguirre El técnico del Tri mandaría de inicio a un solo delantero con un par de buenos escuderos.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Alineación probable de la Selección Mexicana vs. Portugal

México recibirá a Portugal el próximo sábado en el partido que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte tras su remodelación para la Copa del Mundo 2026.

Ambas escuadras ya se encuentran concentradas y en los entrenamientos previos para encarar este gran juego para la Selección Mexicana, a pesar de que una de las grandes estrellas que se esperaban no pudo venir, es el caso de Cristiano Ronaldo.

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Este jueves, Javier Aguirre estuvo en conferencia de prensa y habló sobre el equipo, los jugadores lesionados y el juego ante su similar de Portugal.

De acuerdo con información de Gibrán Araige reportero de TUDN, el Vasco le daría la oportunidad de debutar a Álvaro Fidalgo con el Tri en el medio campo, al igual que tendría un buen ataque, aunque solo iría con un delantero.

México saldría así ante Portugal.

Raúl Rangel en la portería, los defensas serían Jorge Sánchez por derecha y Jesús Gallardo por izquierda, en la central estarían Johan Vásquez y César Montes.