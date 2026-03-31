    México

    Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Bélgica rumbo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana cerrará su actividad de la Fecha FIFA de marzo con este compromiso en Chicago.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video México vs. Bélgica: Horario y dónde ver el partido amistoso de cara al Mundial 2026

    El partido amistoso México vs. Bélgica cerrará la actividad de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo con vistas al arranque del Mundial 2026.

    Luego del empate de la Selección Mexicana ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, el Tri emprende el viaje a los Estados Unidos, para su penúltimo compromiso allí previo a la Copa del Mundo.

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    Bélgica viene de golear 5-2 a Estados Unidos, en una muestra del poderío que tiene el equipo de Rudi García, a pesar de no ser considerada como favorita en la justa mundialista.

    MÉXICO VS. BÉLGICA: HORARIO Y DÓNDE VER


    Este partido amistoso de México vs. Bélgica es de alto nivel para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo y servirá de preámbulo para los amistosos que tendrá en mayo y junio como cierre de preparación al Mundial 2026.

    • Fecha del México vs. Bélgica: El partido será el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.
    • Horario del México vs. Bélgica: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver el México vs. Bélgica: Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

    Para este encuentro se espera la presencia de cerca de más de 50 mil aficionados que podrán disfrutar de este encuentro del equipo mexicano.

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