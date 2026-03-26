Mundial 2026 Los mejores delanteros que estarán presentes en la Copa Mundial 2026 La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a algunos de los atacantes más letales del futbol actual.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Con 42 selecciones ya clasificadas y seis cupos pendientes por definir en los repechajes, el nivel ofensivo de muchos equipos está claro gracias a las recientes campañas de sus futbolistas en clubes y selecciones.



Kylian Mbappé – Francia

PUBLICIDAD

El capitán de Francia es uno de los delanteros más completos del mundo, con velocidad, definición y liderazgo en el ataque.

Mbappé ha sido clave en la clasificación de su selección y está en camino a convertirse en el máximo goleador en la historia del Mundial.



Erling Haaland – Noruega

Lideró a Noruega durante las eliminatorias y aseguró la presencia de su país en un Mundial por primera vez desde 1998, con una cifra impresionante de goles en la etapa clasificatoria.

Su potencia, olfato goleador y regularidad lo convierten en una de las mayores amenazas de la Premier League.



Harry Kane – Inglaterra

El delantero inglés llega en un gran momento tras una temporada destacada en la Bundesliga con el Bayern Munich, donde ha demostrado ser un goleador serial y un “9” moderno que no solo anota, sino que también participa en la construcción del juego ofensivo.



Lionel Messi – Argentina

Aunque su continuidad ha sido objeto de debate por su edad, Messi sigue siendo una figura icónica del fútbol mundial y uno de los delanteros más influyentes disponibles para su selección.

Si está en su mejor versión, será una pieza clave para el intento de Argentina de defender el título mundial.



Cristiano Ronaldo – Portugal

Ronaldo podría disputar su sexta Copa del Mundo, un récord histórico para cualquier futbolista.

A pesar de que ya tiene 41 años, sigue siendo productivo y peligroso en el área, con lo que aportará experiencia y gol a un equipo portugués competitivo.

PUBLICIDAD

Dónde seguir a los grandes delanteros y la Copa del Mundo 2026

La cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible por ViX Premium.

Puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN .

. Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y luego activar el Pase Mundial 2026.