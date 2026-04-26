Mundial 2026 Karen Díaz no va al Mundial 2026 por una decisión de la Concacaf Fernando ‘Cantante’ Guerrero explicó lo que pasó con la abanderada y su participación en el Mundial.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Esta es la razón por la que Karen Díaz no va al Mundial

La FIFA dio a conocer la lista de árbitros que serán jueces en la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos están los mexicanos, que serán siete silbantes, entre centrales, abanderados, cuartos oficiales y VAR.

Una de las que se quedó fuera de dicha lista y es gafete FIFA, es la jueza de línea Karen Díaz, unas de las mejores en su posición.

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Durante el partido entre Santos Laguna y Monterrey, surgió el cuestionamiento de su ausencia, por lo que Fernando Guerrero exárbitro analista de TUDN explicó la razón por la que no fue convocada.

“ Porque la FIFA tiene ciertos lugares para Concacaf y les dice a sus Confederaciones, solo hay tantos lugares, deciden que los lugares no son para la tripleta de Katia (Itzel)”.

“Le ofrecen a México lo único es que vaya como reserva junto con un asistente, por eso dejan fuera a Karen Díaz, así es la cuestión política que se maneja en Concacaf para la selección de los silbantes”.

En fechas recientes, Karen Díaz estuvo envuelta en una polémica durante el partido entre América y Toluca del Clausura 2026 de la Liga MX, que tras una expulsión se desató una bronca entre jugadores.

Ella intervino y trato de detener a un jugador de las Águilas, lo abrazó y lo apartó del problema, eso fue criticado y cuestionado sobre su proceder ante la gresca en el terreno de juego, eso la llevó a estar ‘congelada’ una semana.