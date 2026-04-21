Liga MX Karen Díaz, árbitra mexicana fue suspendida tras el juego entre América y Toluca En las designaciones arbitrales para la Jornada 16 del Clausura 2026 no aparece la abanderada.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Es correcta la sanción a la árbitro Karen Díaz tras el América-Toluca?

Durante la trifulca en el América vs. Toluca de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Banorte, de la cual ya hay sanciones para ambos equipos, también “congelaron” a la árbitra abanderada, Karen Díaz.

Esto se debatió en la mesa de Tercer Grado Deportivo sobre si hizo bien al tratar de detener al jugador del América, Alejandro Zendejas o si rompió el reglamento de los árbitros.

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David Faitelson por su parte, comentó que fue sancionada al no ser designada para la siguiente fecha del torneo.

“ Ya la castigaron, ¿eh? No tiene partidos a media semana, fue la única que tuvo la cordura en medio de un desorden, de un caos”.

“Pero cuando tú no intervienes en una trifulca y la estás viendo, eres una parte de ella. No, estoy de acuerdo, pero lo más importante para un árbitro es conservar la integridad física de los futbolistas. Si hay una bronca, si hay violencia, los árbitros en este caso estaba deteniendo ella a Zendejas del jugador del América, estaba evitando que la gresca fuera mayor”.

Marion Reimers, por su parte destacó que ella fue la única que buscó parar la pelea y que después fue señalada por el técnico de Toluca, Antonio Mohamed.

“Independientemente del tema del género, hay una cuestión de reglamento. Ok. Pero entonces, ¿quién des escala? Eso es a lo que voy. ¿Quién buscó parar ese conflicto? Ella. Eso es lo que apunto. e incluso en las declaraciones de Mohamed, él la señala a ella como un tema de que ella es la única que se sale del guion, porque lo que es esperado es, tú me provocas, pues vamos a ver quién es más macho, ¿no?”.