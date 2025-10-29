Javier Hernández fue uno de los principales promotores de la sede de Guadalajara para el Mundial 2026, pero en las últimas horas se dio a conocer que el futbolista está vetado para ser uno de los embajadores

De acuerdo con el reportero de TUDN, Erick López, quien tuvo una charla con el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, el atacante de las Chivas sigue siendo considerado como embajador de la sede.

“ Después del partido ante Ecuador (el gobernador de Jalisco) nos confirmaba que Chicharito Hernández ya es uno de los embajadores de la Copa del Mundo junto con Lorena Ochoa, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y ‘Checo’ Pérez”, mencionó Erick López.

Dicho rumor se desató luego de que diversos medios informaran que tras los polémicos comentarios del ‘Chicharito’ en sus redes sociales que le trajeron varios problemas al jugador, el Comité Organizador había decidido bajar al futbolista de las Chivas.

Cabe destacar que hace unos meses Javier Hernández se unió al conteo regresivo del Mundial 2026 con un video donde platicaba lo mejor de la ciudad de Guadalajara, sede que albergará cuatro partidos de la justa mundialista.