Mundial 2026 Tim Payne "consigue" apoyo de argentinos para Nueva Zelanda en el Mundial 2026 Una nueva campaña se ha viralizado en redes sociales para alentar a Nueva Zelanda con reuniones en Miami y Los Ángeles.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Tim Payne tendrá apoyo argentino para Nueva Zelanda en Mundial 2026

El fenómeno de Tim Payne continúa dando de qué hablar antes del arranque de la Copa del Mundo, ya que el defensor de Nueva Zelanda ahora sería protagonista de una nueva campaña en redes sociales en donde recibirá el apoyo de los aficionados argentinos que residen en Miami y Los Ángeles.

Pese a que el “futbolista menos conocido” del Mundial 2026 ya supera a la población total de su país en cuanto a seguidores en su cuenta de Instagram, su comunidad podría seguir creciendo en los próximos días después de que se viralizara la campaña de “banderazo”.

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A través de redes sociales. La banda argentina Numana comenzó a compartir imágenes de Tim Payne con la camiseta de la Albiceleste, en donde se hace la invitación a que el próximo 15 de junio se lleve a cabo una reunión en apoyo del zaguero de 32 años previo al debut de la selección neozelandesa en el Mundial.

El futbolista del Wellington Phoenix se viralizó en todo el planeta después de que el influencer argentino, Valentín Scarsini, decidiera darle foco al jugador “menos conocido” del mundial, ya que Payne solamente tenía 4 mil 500 seguidores en redes sociales, convirtiéndolo hoy en día en una celebridad con más de 5 millones y medio de seguidores.

¿Cuándo debutará Nueva Zelanda en el Mundial 2026?



El partido de presentación de la escuadra oceánica se llevará a cabo el próximo lunes 15 de junio cuando enfrente a Irán en Los Ángeles Stadium como parte de los duelos correspondientes al Grupo G, en donde comparten grupo con Bélgica y Egipto.

Se espera un gran apoyo al cuadro neozelandés por parte de muchos aficionados por lo viral que se ha vuelto Tim Payne desde hace dos semanas.