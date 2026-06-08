Nueva Zelanda 2026 Tim Payne ya tiene más seguidores en Instagram que ciudadanos en toda Nueva Zelanda A unos días de que comience la participación del conjunto oceánico en la Copa del Mundo, el “jugador menos conocido” ya presume más seguidores que habitantes en todo su país.

Por: León Iturbide Síguenos en Google

Video Tim Payne conoce a la persona que lo hizo viral, ¡así fue su encuentro!

El fenómeno de Tim Payne en redes sociales continúa incrementándose a horas del arranque de la Copa del Mundo 2026, en donde su cuenta de Instagram ha alcanzado los 5.4 millones de seguidores, superando los 5.28 millones de habitantes que tiene todo el país de Nueva Zelanda.

Desde la dinámica encabezada por el influencer argentino, Valentín Scarsini, en donde se dio a la tarea de darle difusión al “futbolista menos conocido”, en donde se encontró con el defensor del Wellington Phoenix, quien apenas contaba con cerca de 4 mil 500 seguidores en redes sociales.

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Tim Payne ya tuvo la oportunidad de conocer a ‘El Scarso’ en Miami hace algunos días, en donde le agradeció el impulso para convertirlo en un personaje viral ante los ojos del planeta sin tener que disputar todavía ni un minuto en el Mundial.

¿Cuándo debutará Nueva Zelanda en el Mundial 2026?

El partido de presentación de la escuadra oceánica se llevará a cabo el próximo l unes 15 de junio cuando enfrente a Irán en Los Ángeles Stadium como parte de los duelos correspondientes al Grupo G, en donde comparten grupo con Bélgica y Egipto.