Mundial 2026 Inglaterra vs. Japón: goles, resultado y resumen del amistoso rumbo al Mundial 2026 Un solitario gol de Kaouru Mitoma dio la nación nipona su quinta victoria consecutiva en su camino hacia la Copa del Mundo.

Video Inglaterra vs. Japón: un gol de Kaoru Mitoma da el triunfo en Wembley hacia el Mundial 2026

Inglaterra vs. Japón se jugó en Wembley Stadium en partido amistoso que sirve de preparación para ambas selecciones rumbo al Mundial 2026 y en el que los japoneses se impusieron 0-1 con solitario gol de Kaouru Mitoma en el minuto 23.

Fue la quinta victoria de la Selección de Japón de manera consecutiva, todas de carácter amistoso; además, es el sexto juego al hilo sin perder, pues la última derrota fue un 2-0 a manos de la Selección de Estados Unidos en septiembre pasado, también en amistoso.

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Para Inglaterra fue el fin de una seguidilla de siete encuentros sin perder entre juegos amistosos y de eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, no lo hacía desde el 1-3 que le endosó Senegal en amistoso en junio pasado.

Inglaterra se fue sin triunfo en esta Fecha FIFA, luego de empatar 1-1 ante Uruguay, también en Wembley, y de cara a dos amistosos más antes de la patada inicial en el Mundial 2026, pues se medirá a Nueva Zelanda y Costa Rica.