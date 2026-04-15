Italia Italia y el día que fue eliminada del Mundial en primera fase en Sudáfrica 2010 Después de llegar como vigente campeona, la selección italiana quedó eliminada del torneo en la primera fase.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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Italia llegó al Mundial de Sudáfrica 2010 como vigente campeona y con un cartel de favorita debido a su historia y la accesibilidad que parecía tener su grupo; sin embargo, el desarrollo del torneo fue muy diferente y quedaron eliminados apenas en la fase de grupos.

El primer partido dio pistas de la debacle que venía. Primero se fueron abajo en el marcador ante Paraguay con un gol en táctica fija, algo que no les había pasado en Mundiales. Para colmo, Gianluiggi Buffon tuvo que ser sustituido por lesión. De Rossi empató el juego, pero no lograron obtener la victoria.

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Ante Nueva Zelanda, los de Oceanía se pusieron al frente con su primer tiro a portería. Nuevamante abajo en el marcador, apenas logran empatar y fue gracias a un penalti. Para el tercer partido, con la necesidad de ganar, volvieron a estar abajo en el marcador con gol de Vittek que se despachó con doblete.

Italia reaccionó con goles en la recta final, pero no fue suficiente, pues también llegó otra anotación eslovaca y se llevaron una contundente derrota por 3-2.

ITALIA EMULA A FRANCIA EN EL 2002

Con dos empates y una derrota, Italia quedó eliminada como última de su grupo, confirmando así la maldición del campeón que aquejó a Francia. En 2002, los galos llegaban como flamantes campeones de la Copa del Mundo de 1998, pero cuatro años después fueron eliminados también en primera fase.