Mundial 2026 ¿Por qué la Selección de Haití tiene la bandera de Polonia en su jersey del Mundial 2026? Los haitianos debutarán ante Escocia el sábado 13 de junio como parte del Grupo C.

Video ¿Por qué la Selección de Haití tiene la bandera de Polonia en su jersey del Mundial 2026?

La Selección de Haití será uno de los equipos históricos que estarán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 al disputar apenas su segundo torneo de este tipo en toda su historia.

Haití debutará ante Escocia en el Mundial 2026 como parte del complicado Grupo C, pero pocos saben la razón detrás de la peculiaridad del jersey de local donde aparece una bandera de Polonia.

PUBLICIDAD

¿POR QUÉ HAITÍ TIENE LA BANDERA DE POLONIA EN SU JERSEY DE LOCAL?

La Selección de Haití decidió añadir un pequeño, pero poderoso detalle a su jersey de local para disputar el Mundial 2026 este verano a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

La Federación haitiana quería rendir honor a su historia y mostrar agradecimiento al pueblo hermano de Polonia que ayudó a luchar a su lado durante la rebelión de los esclavos en la isla.

En 1802, Napoleón Bonaparte envió a Haití miles de soldados de las Legiones Polacas para sofocar la revuelta de esclavos.

Sin embargo, las fuerzas polacas se negaron a luchar contra los haitianos al darse cuenta que su causa era noble y digna, pues buscaban su libertad. Fue entonces que se unieron a sus filas y combatieron juntos contra el ejército francés.

Tras la independencia de Haití en 1804, el primer líder del país, Jean-Jacques Dessalines, otorgó la ciudadanía a los polacos y les rindió un gran honor al definirlos en su proyecto de nación como 'los negros de Europa'.

Más de 200 años después, Haití rinde ese homenaje que todo el mundo podrá ver cuando ruede el balón en la Copa del Mundo el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

SELECCIÓN DE HAITÍ EN COPAS DEL MUNDO DE LA FIFA

Haití tendrá su Copa del Mundo número dos en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Alemania 1974, donde dejó a México en el camino en esa Eliminatoria de Concacaf.

Su asistencia a su primer Mundial no fue la mejor experiencia contres partidos y tres derrotas, aunque logró sus primeros goles y no quedó como el peor, lugar que se quedó Zambia.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión estuvo en el mismo grupo que Polonia, Argentina e Italia, tres potencias mundiales en esos años.