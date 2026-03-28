Cristiano Ronaldo se hace presente previo al México vs. Portugal
Cristiano no jugó, pero apoyó a Portugal desde lejos con mensaje en redes sociales.
Cristiano Ronaldo fue el gran ausente del partido de este sábado por la noche entre México contra Portugal, pero eso no impidió que de alguna manera se haga presente.
Se creó una gran expectativa por la presencia del astro portugués, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas en la historia.
Cristiano mandó mensaje de aliento a su selección
A la distancia, “CR7” no se olvidó de su selección, pues en las historias de su cuenta de Instagram, compartió una imagen que, a su vez, publicó el canal de Portugal. En la imagen aparecen elementos del equipo lusitano y Cristiano acompañó la ilustración con la palabra Força (fuerza).
Aunque Cristiano no está para el duelo, varios seleccionados mexicanos han mostrado su respeto a Portugal, pues guarda jugadores de un alto nivel competitivo, por lo que se espera un juego que los exija al máximo.
¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó contra México?
Una lesión en los isquiotibiales, que sufrió durante un encuentro en la liga de Arabia Saudita, dejó fuera al astro de los encuentros amistosos de su selección frente a México y Estados Unidos en una gira por América.
Su baja causó gran impacto, pues el costo de los boletos, que se encontraban bastante elevados, fueron decayendo en su costo.
¿Por dónde ver el México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026?
- Fecha del México vs. Portugal: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.
- Horario del México vs. Portugal: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.
- Dónde ver el México vs. Portugal: Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y disponible en ViX.