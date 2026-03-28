Mundial 2026 Cristiano Ronaldo se hace presente previo al México vs. Portugal Cristiano no jugó, pero apoyó a Portugal desde lejos con mensaje en redes sociales.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cristiano Ronaldo se hace presente antes del Portugal vs. México

Cristiano Ronaldo fue el gran ausente del partido de este sábado por la noche entre México contra Portugal, pero eso no impidió que de alguna manera se haga presente.

Se creó una gran expectativa por la presencia del astro portugués, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas en la historia.

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Cristiano mandó mensaje de aliento a su selección



A la distancia, “CR7” no se olvidó de su selección, pues en las historias de su cuenta de Instagram, compartió una imagen que, a su vez, publicó el canal de Portugal. En la imagen aparecen elementos del equipo lusitano y Cristiano acompañó la ilustración con la palabra Força (fuerza).

Aunque Cristiano no está para el duelo, varios seleccionados mexicanos han mostrado su respeto a Portugal, pues guarda jugadores de un alto nivel competitivo, por lo que se espera un juego que los exija al máximo.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó contra México?



Una lesión en los isquiotibiales, que sufrió durante un encuentro en la liga de Arabia Saudita, dejó fuera al astro de los encuentros amistosos de su selección frente a México y Estados Unidos en una gira por América.

Su baja causó gran impacto, pues el costo de los boletos, que se encontraban bastante elevados, fueron decayendo en su costo.

¿Por dónde ver el México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026?