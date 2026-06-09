Mundial 2026 Selección Mexicana hará historia en el partido inaugural del Mundial 2026 Será la octava ocasión que México participe en la inauguración de una Copa del Mundo; su marca es negativa.

Por: Wendy Granados Síguenos en Google

Video Selección Mexicana hará historia en el partido inaugural del Mundial 2026

La Selección Mexicana se medirá ante Sudáfrica este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México para dar inicio a la 23° edición de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. El combinado tricolor hará historia luego de convertirse en el único país en albergar el certamen en tres ediciones (1970, 1986 y 2026).

Pero eso no es todo, una vez que México juegue el primer partido este Mundial sumará otro récord histórico, pues el cuadro azteca será el país que más veces ha disputado un partido inaugural en la Copa del Mundo. Con el encuentro de apertura del Mundial 2026, México llegará a ocho participaciones en el primer partido del torneo, algo que ninguna otra nación ha logrado.

PUBLICIDAD

Mundiales en los que México ha jugado el partido inaugural

La historia comenzó en Uruguay 1930, la primera Copa del Mundo de la historia, donde México tuvo el honor de disputar uno de los dos partidos inaugurales pero perdió ante Francia 4-1.

Después, volvió a hacerlo en Brasil 1950 cayendo ante los locales 4-0; en el Mundial de Suiza 1954 perdió ante el conjunto verdeamerela 5-0; en la edición de Suecia 1958 el anfitrión venció al combinado tricolor 3-0 y en la Copa del Mundo de Chile 1962 volvió a caer México en el partido inaugural 2-0 ante el cuadro brasileño.

Años más tarde, en México 1970, jugando como local, el Tri volvió a protagonizar la inauguración de una Copa del Mundo empatando a ceros ante la Unión Soviética. Este partido es recordado como uno de los más emblemáticos, pues se jugó en el mítico Estadio Azteca ante 107.000 asistentes, la mayor cifra nunca alcanzada en un partido inaugural hasta ese momento.

Tuvieron que pasar varias décadas para que México repitiera ese privilegio, y ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando enfrentó al país anfitrión en el partido que abrió el torneo empatando 1-1 con un gol del capitán Rafael Márquez al minuto 79.

Por su primer triunfo en Copas del Mundo En este Mundial 2026 la Selección Mexicana no solo hará historia como el primer país en albergar tres Copas del Mundo, sino que también disputará por octava vez el partido inaugural, una marca que ninguna otra selección ha conseguido. Ahora el reto del combinado azteca dirigido por Javier Aguirre será conseguir su primer victoria en un partido inaugural.

PUBLICIDAD

Resultados de México en partidos inaugurales en Copas del Mundo

Uruguay 1930 | Francia 4-1 México

Brasil 1950 | Brasil 4-0 México

Suiza 1954 | Brasil 5-0 México

Suecia 1958 | Suecia 3-0 México

Chile 1962 | Brasil 2-0 México

México 1970 | México 0-0 URSS

Sudáfrica 2010 | Sudáfrica 1-1 México

Mundial 2026 | México ?-? Sudáfrica