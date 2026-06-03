Panamá 2026 Panamá vence a República Dominicana en su último juego en casa antes del Mundial 2026 El conjunto canalero se despidió de su publico con una victoria en el Estadio Rommel Pacheco.

Video Panamá vence a República Dominicana previo al Mundial 2026

Panamá a dos semanas de su estreno en el Mundial 2026 ante Ghana, se impuso 4-2 a República Dominicana en su último partido en casa previo a la competencia de la FIFA que se jugó en el Estadio Rommel Pacheco.

El duelo resultó entretenido desde el principio y el técnico de los canaleros, Thomas Christiansen, se mantiene probando a sus jugadores a tal grado que hizo una multitud de cambios en la primera mitad, al descanso y en la segunda parte

PUBLICIDAD

Sustituyó a todos los futbolistas que iniciaron el encuentro e hizo jugar, practicamente a todo el plantel

Los goles del partido fueron obra de Tomás Rodríguez, a los 16 minutos, Víctor Griffith, a los 44, Cecilio Waterman, a los 57, y Kadir Barría, a los 89.

Los locales finalizaron la primera mitad con un 2-0 inobjetable, pero al inicio de la segunda mitad realizó ocho cambios y, por supuesto, se desdibujó.

Ya en la parte complementaria, los dominicanos se acercaron en el marcador con goles de Mariano Díaz, a los 47, y Erick Japa, a los 67.

Panamá jugará el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, próximos. Está ubicada en el Grupo L con Ghana, Croacia e Inglaterra.