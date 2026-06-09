Mundial 2026 Adalberto Carrasquilla sigue siendo duda con Panamá para el Mundial 2026 El mediocampista de Pumas sigue recuperándose de la lesió que sufrió en la Final de Liga MX.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Carrasquilla sigue lesionado con Panamá. Imagen Getty Images

Adalberto Carrasquilla podría ser el gran ausente de Panamá en su debut en el Mundial 2026, ya que el mediocampista de Pumas aún no está al cien por ciento y ni sus compañeros saben cuál es su estado físico real.

PUBLICIDAD

Édgar Bárcenas, mediocampista de los canaleros, fue quien reveló que aún no saben si Carrasquilla estará presente para el debut mundialista, pues saben de la importancia que tiene en su esquema.

“Me encantaría que Coco estuviera con nosotros al cien por ciento, pero no sabemos todavía su estado actual de salud. Es un jugador muy querido por nosotros y también por la afición panameña”, reveló Bárcenas.

Panamá hará su debut en el Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio, cuando se enfrenten a Ghana, posteriormente chocarán con Croacia el martes 23 y cerrarán la fase de grupos ante Inglaterra el sábado 27.

Por ahora Carrasquilla se mantiene entrenando por separado con trabajo diferenciado en el gimnasio, por lo que su proceso de recuperación sigue y aún no se sabe cuando estará apto para volver.

Panamá teme por ausencia de Carrasquilla

Bárcenas reconoció que aunque todos son importantes, la presencia de Carrasquilla en el medio campo es fundamental, ya que es una zona vital para el esquema de juego que manejan.

“Con el sistema que jugamos, la zona del medio es la más importante. Los que están ahí tienen que ayudar en defensa y generar en ataque”, agregó.

Carrasquilla se perdió los últimos partidos de preparación con Panamá rumbo a la Copa del Mundo, en los que perdieron ante Brasil, derrotaron a República Dominicana y empataron con Bosnia.