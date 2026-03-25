    Mundial 2026

    Gattuso no quiere exceso de confianza ante Irlanda del Norte

    El director técnico de Italia resaltó la importancia que tendrá este primer partido.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Gennaro Gattuso reconoce la importancia del partido ante Irlanda del Norte

    Gennaro Gattuso, director técnico de Italia, tiene claro que se disputa los partidos más importantes de su vida como entrenador del combinado nacional con el que busca clasificar a la Copa del Mundo y evitar así una nueva eliminación como ha ocurrido en los últimos años.

    Gattuso destacó la necesidad de ambición de los jugadores para encarar este tipo de partidos como el que tendrán ante Irlanda del Norte en la primera de dos 'finales' rumbo a la Copa del Mundo.

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    "A mi no me gusta contar a mis jugadores lo que he visto. Por emoción, las emociones las deben sentir y probar. Si los jugadores llegan a un partido así y no sienten mariposas en el estómago. A lo que me refiero, cuando no lo sentía alcé la mano y dejé de jugar. Tener esa determinación, ese deseo", dijo en conferencia de prensa.

    Gattuso pide a Italia no subestimar al rival


    Gattuso agregó que entre los puntos importantes que les comenta a sus jugadores es la necesidad de subestimar a sus rivales como pudiera ser el caso en este tipo de partidos.

    "Pero lo que digo es siempre que cuando es necesario entrar al campo, al adversario no se le puede subestimar. Es el componente más importante", expresó el estratega italiano.

    Italia disputará su primer encuentro ante Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo. En caso de ganar accederá a la Final por el boleto al Mundial ante la selección que resulte ganadora del partido entre Gales y Bosnia Herzegovina.

    Video Gattuso pidió que Italia no jugara el Repechaje del Mundial 2026 en San Siro
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