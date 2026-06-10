Mundial 2026 FIFA presenta el himno oficial del Mundial 2026 con Andrea Bocelli y más FIFA presenta el himno oficial del Mundial 2026 a un día de la ceremonia de inauguración en la Ciudad de México.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

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A un día de que se celebre la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, la FIFA presentó ADN, el himno oficial que llevará el torneo y que cuenta con la participación de artistas como Andrea Bocelli, David Guetta entre otros.

Con una mezcla entre lo clásico, lo contemporáneo y la electrónica, la FIFA reveló el himno que se interpretará en la inauguración de este jueves 11 de junio, antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, que será el banderazo del certamen.

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“ El título de la canción lo dice todo, el futbol ha estado en mi vida desde que tengo memoria. También me llena de inmensa alegría y gratitud regresar a la Ciudad de México, que me ha recibido con una calidez extraordinaria”, declaró el legendario, Andrea Bocelli.

ADN marcará el inicio del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, recordando además que será la primera ocasión en la que se dispute con 48 Selecciones, a diferencia de las 32 que se tenían anteriormente.

¿QUIÉNES CANTAN EL HIMNO OFICIAL DEL MUNDIAL 2026?

Junto a Andrea Bocelli y David Guetta, están Megan Thee Stallion y EJAE, cantante y compositora de Corea del Sur, quien se dijo agradecida por la oportunidad de representar a su país en un evento de tal magnitud.

“ Es especialmente significativo porque pude escribir letras coreanas en la canción; representar a Corea del Sur en este escenario es un gran honor”, declaró.

La FIFA aseguró que el himno oficial del Mundial 2026 refleja la esencia del futbol: “resiliencia, unidad, ambición y pertenencia, valores que viven dentro de cada jugador y cada aficionado”.