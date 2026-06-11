México 2026 México vs. Sudáfrica: Julián Quiñones hace el primer gol del Mundial 2026 El delantero hace el primer gol de la Copa del Mundo en menos de 10 minutos de iniciado el partido en el Estadio Ciudad de México.

Video ¡Gol histórico! ¡Julián Quiñones marca el primer gol del mundial para México!

Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026 durante el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México en el México vs. Sudáfrica, un tanto que puso soñar desde muy temprano a la afición mexicana.

El delantero del Al-Qadisiyah marcó al minuto nueve con un derechazo cundo entraba al área, lo hizo a ras de pasto e imposible de detener para el guardameta y capitán Ronwen Williams.

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Fue el quinto gol de Julián Quiñones en el año con la Selección Mexicana, hizo cuatro en los amistosos ante Portugal en este mismo escenario, el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México; además ante Bélgica, Australia y Serbia.

Cabe recordar que el delantero colombiano naturalizado mexicano recién se coronó como campeón de goleo individual en la Liga Saudí con 33 anotaciones, cinco por delante de Cristiano Ronaldo y uno de ventaja sobre el inglés Ivan Toney.

Además es la primera vez en la historia de los Mundiales que un jugador nacido fuera del país que representa hace el primer gol de la edición de la Copa del Mundo en juego.