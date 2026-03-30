Mundial 2026 Fan que arrebató plumón a Álvaro Fidalgo no quiere a jugadores naturalizados Las redes sociales han hecho justicia tras el desafortunado gesto en el México vs. Portugal.

Video Álvaro Fidalgo: Fan mexicano que arrebató plumón no quiere a futbolistas naturalizados

El incómodo momento que vivió Álvaro Fidalgo con un fanático mexicano tras el juego amistoso con Portugal sigue dando de qué hablar, pues ahora las redes sociales exhibieron una vez más al irreverente personaje.

El usuario de TikTok, Yamilrex, sacó a la luz polémicas declaraciones del susodicho seguidor de la Selección Mexicana de hace algunos meses en otro partido del Tri celebrado en Guadalajara.

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Sus palabras no concuerdan con su supuesta pasión por obtener una firma de Álvaro Fidalgo, ya que había dejado en claro en la entrevista que no estaba de acuerdo con la naturalización de futbolistas para la selección.

"A ninguno, porque tenemos muchos jugadores excepcionales, tenemos millones de mexicanos, a ni uno", menciona le fanático en el video.

Luego de que el incómodo momento en el Estadio Banorte se hiciera viral en redes sociales, los seguidores dieron con el perfil del peculiar personaje y aseguraron que se dedica a vender los diferentes productos autografiados.

MÉXICO VS. BÉLGICA: HORARIO Y DÓNDE VER



Este partido amistoso de México vs. Bélgica es de alto nivel para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo y servirá de preámbulo para los amistosos que tendrá en mayo y junio como cierre de preparación al Mundial 2026.

Fecha del México vs. Bélgica : El partido será el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

: El partido será el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Horario del México vs. Bélgica : Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.

: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos. Dónde ver el México vs. Bélgica : Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

: Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.