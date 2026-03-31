Mundial 2026 ¡Increíble! Árbitro del RD Congo vs Jamaica se lesiona y debe salir En una situación insólita el silbante argentino no pudo continuar y debido ser sustituido.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Momento insólito! Árbitro del Congo vs Jamaica no puede terminar el partido por lesión

En una situación insólita en el futbol profesional, el árbitro argentino Facundo Tello, del RD Congo vs. Jamaica, tuvo que ser sustituido debido a una lesión durante el segundo tiempo extra del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué le pasó a Facundo Tello durante el RD Congo vs Jamaica?

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Fue en el minuto 110 que de forma repentina el árbitro se detuvo y pidió la entrada de las asistencias. Tello se agachó tocándose la pierna, aunque finalmente salió por su propio pie por lo que no quedó claro si tendría un calambre u otro tipo de lesión.

El silbante, entre lágrimas, tuvo que salir de cambio y, en otra acción curiosa, salió entre aplausos de los aficionados en el estadio Akron. En el lugar del árbitro central, ingresó de cambio el cuarto árbitro.

Se espera que sea después del encuentro que se tenga mayor información sobre la lesión del árbitro sudamericano, quien cuenta con amplia experiencia en el futbol internacional.