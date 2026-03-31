Mundial 2026 Portugal le propina nueva derrota a los Estados Unidos en amistoso rumbo al Mundial 2026 El conjunto de las Barras y las Estrellas no levantan a semanas del Mundial 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Portugal derrota a Estados Unidos en amistoso rumbo al Mundial 2026

Después del empate ante la Selección Mexicana, Portugal derrotó a los Estados Unidos que no levantan de cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 26.

Con anotaciones de Trincao y Joao Félix el combinado lusitano se impuso por 2-0 en la cancha del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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En el trámite del partido fueron los portugueses que tuvieron el control del esférico ante un conjunto estadounidense que sigue sin encontrarse en el campo y dejando dudas de cara a la Copa del Mundo.

La anotación llegó hasta el minuto 37’ cuando Trincao mandó el balón al fondo de las redes luego de una asistencia de lujo de Bruno Fernandes que cedió de taquito.

Para la segunda parte, Portugal mantuvo el dominio y fue al minuto 59 cuando Joao Félix se lució con un golazo desde fuera del área.

Al 61’, Paulinho, jugador del Toluca, ingresó al campo para sumar minutos con Portugal y tratar de incrementar el marcador.

La última media hora del encuentro, ambos equipos movieron piezas y ya no hubo más goles.

Cabe destacar que durante el encuentro, Portugal conoció al quien será su primer rival en el Mundial 2026, que será RD Congo quien dejó en el camino a Jamaica.