Mundial 2026 Amaury Vergara da banderazo de salida del Estadio Guadalajara para el Mundial 2026 La casa de las Chivas alberga su primer juego entre Corea y Chequia el día de la inauguración.

Video Amaury Vergara da banderazo de salida del Estadio Guadalajara para el Mundial 2026

A menos de 10 días del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Amaury Vergara, propietario de las Chivas, anuncio que el Estadio Guadalajara se encuentra listo para albergar su primer partido del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por medio de un emotivo video en el que recuerda el sueño de su padre, Jorge Vergara, el ahora mandamás de las Chivas dio la bienvenida a los fanáticos que visitarán la ciudad de Gudalajara, una de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026.

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"El sueño de mi padre era que este estadio recibiera un Mundial.

"Hoy me llena de orgullo ser parte del equipo que lo hace realidad. Ser uno de los anfitriones para este tercer Mundial en México también es un sueño para millones de personas y especialmente para todos los tapatíos que quieren vivir de cerca una Copa del Mundo.

"Más de 750 millones de pesos respaldan la transformación de nuestra casa con tecnología, conectividad, sostenibilidad, accesibilidad, hospitalidad y espacios de primer nivel que dejarán un legado más allá de la Copa del Mundo".

Guadalajara formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Guadalajara ( conocido regularmente como Estadio Akron) ubicado en Zapopan, Jalisco, tiene capacidad para 48,000 espectadores y fue inaugurado en 2010.

Calendario completo en el Estadio Guadalajara

Jueves 11 de junio de 2026

República de Corea vs. República Checa– Grupo A a las 20:00 MX y 22:00 ET

Jueves 18 de junio de 2026

México vs. República de Corea – Grupo A a las 19:00 MX y 21:00 ET

Martes 23 de junio de 2026

Colombia vs. Congo – Grupo K a las 20:00 MX y 22:00 ET

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Viernes 26 de junio de 2026