Liga MX Gobierno de la CDMX anuncia las formas para llegar al estadio Banorte Secretaría de Movilidad implementa operativo de transporte para que aficionados puedan llegar al Clásico Joven.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Estadio Banorte. Imagen Mexsport.

Con el cierre del estacionamiento para el partido América ante Cruz Azul de la Jornada 14 del Clausura 2026, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer l as diversas rutas de transporte que se implementarán, para que los aficionados puedan llegar al estadio Banorte.

🚇⚽ Revisa el servicio especial de transporte para llegar al Estadio Banorte y vive el partido Club América vs Cruz Azul sin contratiempos 👇 pic.twitter.com/v1XVhnfM9z — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 11, 2026



La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) implementará cuatro rutas desde diversos puntos de la capital (Auditorio, Six Flags, Santa Fe, Parque Ecológico de Xochimilco y Cañaverales) con destino al Cetram de Huipulco y el Trife.

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El servicio comenzará a las 16:00 horas y concluirá a la 1:00 AM, tendrá un costo de 100 pesos el viaje sencillo.

Servicios de Transportes Eléctricos (trolebuses) también contará con un plan de traslados, desde distintos puntos (Carso, Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, el Ángel, Tasqueña, Perisur, Metro Universidad y Tasqueña) con llegadas a la avenida Santa Úrsula.

Los horarios y costos son los mismos que en el RTP.