Mundial 2026 Esta es la fecha en la que inicia la venta de última hora de boletos para el Mundial Este será el tiempo en que estará abierta la cuarta y última fase de venta de entradas para la Copa del Mundo y lo que debes saber para comprar entradas.

Video Arranca la venta de última hora de boletos para el Mundial 2026 y estos son los pasos a seguir

La FIFA anunció la venta de última hora de boletos para el Mundial 2026 y que todo indica permitirá que se rompa el récord de asistencia de 3.5 millones de personas que se estableció en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Dentro de esta fase, las entradas se pondrán a disposición del público general por orden de solicitud, aunque la cuarta y última fase de venta seguirá abierta hasta el final de la competición.

PUBLICIDAD

Los aficionados podrán adquirir sus boletos con el Mundial 2026 en curso a través de la página FIFA.com/tickets y hasta el final del evento, todo siempre y cuando haya disponibilidad de boletos.

Las entradas se pondrán a la venta de forma escalonada, incluidos aquellos que dan acceso a varios encuentros en un mismo día (en función de la disponibilidad), informó la FIFA en un comunicado este mismo miércoles y la cuál comienza a partir del miércoles 1 de abril.

Los seguidores que deseen garantizar su asistencia en partidos específicos y disfrutar de una experiencia exclusiva el día del encuentro pueden adquirir paquetes con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality del Mundial 2026.

Finalmente, la propia FIFA informó que contar con boletos para alguno de los partidos del Mundial en alguna de las tres sedes en las que se celebrará no garantiza la entrada de extranjeros al país que se dirijan, por lo que recomienda visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de entrada.