Mundial 2026 Mundial 2026: Fans de estos países deberán pagar fianza para obtener su visa FIFA trata de convencer al gobierno de Estados Unidos que la regla esté exenta para jugadores.

Video Mundial 2026: Fans deben pagar fianza para obtener su visa; estos países están en la lista

Los aficionados de algunos países que participarán en el Mundial 2026 deberán depositar hasta 15 mil dólares (266 mil pesos mexicanos) en concepto de fianza para poder ingresar a Estados Unidos.

Esto se debe al programa piloto de fianza de visa, denominado “Visa Bond”, que exige a ciudadanos de ciertos países un pago desde 5 mil hasta 15 mil dólares antes de recibir visados de negocios o de turismo (visas B-1 y B-2) para garantizar el retorno a su país de origen.

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El programa entró en vigor el 20 de agosto del 2025 y, a partir del próximo 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ampliará la regla a un total de 50 países.

El Visa Bond afectará a los aficionados de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Túnez y Senegal que quieran viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Pero la regla no exenta a jugadores, es por ello que, The Athletic reporta que la FIFA “está presionando en privado a la administración” de Donald Trump para que haga excepciones a las delegaciones de las federaciones que participarán en la Copa del Mundo.

Si bien el pago de fianza es reembolsable una vez que los ciudadanos regresen a su país en tiempo y forma, la FIFA busca convencer al gobierno de Estados Unidos de que las selecciones participantes en el Mundial 2026 estén exentas de dicha obligación mediante cartas de invitación.

Aunque, de tener éxito, solo aplicaría para futbolistas, cuerpo técnico, staff y directivos de las federaciones, no para familiares de los jugadores que tendrían que realizar el pago de fianza para obtener un visado de turista que les permita entrar a Estados Unidos.