Por qué le dicen Ay-Yildızlilar a la Selección de Turquía: origen e historia del apodo
El mote de la Selección de Futbol Turca se remonta al Imperio Otomano por los colores de su bandera.
La Selección de Turquía se conoce como Ay-Yıldızlılar, que significa Los de la Estrella y la Media Luna o Las Estrellas Crecientes.
Este no es el único sobrenombre de los turcos, también se les llama Bizim Çocuklar, que se traduce como Nuestros Chicos o Nuestros Hijos.
En la Eurocopa de 2008, esta selección fue conocida como La Reina de las Remontadas, al ganar partidos que comenzaron perdiendo contra Suiza y República Checa.
La Selección de Turquía se clasificó al Mundial 2026 por la vía de los Playoffs de la UEFA y jugará su tercera Copa del Mundo; fue colocado dentro del Grupo D a lado de Estados Unidos, Paraguay y Australia.
HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE TURQUÍA
La Selección de Turquía tiene el mote de Ay-Yıldızlılar desde 1923, cuando jugaron su primer partido internacional contra Rumanía, mismo año en que se fundó la República de Turquía.
Ay-Yıldızlılar hace referencia a la Media Luna y Estrella blancas de su bandera nacional, las cuales se sitúan sobre un fondo de color rojo. Esta bandera tuvo su origen en el Imperio Otomano. La bandera del imperio tuvo distintas versiones a lo largo de los años, pero en 1844 se adoptó la roja con una media luna y una estrella de cinco picos blancas, legado que perdura hasta nuestros días. El color rojo representa la sangre de las batallas, mientras que la media luna y la estrella son símbolo de la herencia imperial.
El apodo de Bizim Çocuklar es más reciente. Surgió en 2019 durante las eliminatorias para la Eurocopa 2020. El mote fue adoptado por la Federación Turca de Futbol como eslogan para ese torneo; desde entonces ha sido un hashtag popular en redes sociales para referirse a la Selección de Turquía: #BizimÇocuklar