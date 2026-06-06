Turquía 2026 Por qué le dicen Ay-Yildızlilar a la Selección de Turquía: origen e historia del apodo El mote de la Selección de Futbol Turca se remonta al Imperio Otomano por los colores de su bandera.

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La Selección de Turquía se conoce como Ay-Yıldızlılar, que significa Los de la Estrella y la Media Luna o Las Estrellas Crecientes.

Este no es el único sobrenombre de los turcos, también se les llama Bizim Çocuklar, que se traduce como Nuestros Chicos o Nuestros Hijos.

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En la Eurocopa de 2008, esta selección fue conocida como La Reina de las Remontadas, al ganar partidos que comenzaron perdiendo contra Suiza y República Checa.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE TURQUÍA

La Selección de Turquía tiene el mote de Ay-Yıldızlılar desde 1923, cuando jugaron su primer partido internacional contra Rumanía, mismo año en que se fundó la República de Turquía.

Ay-Yıldızlılar hace referencia a la Media Luna y Estrella blancas de su bandera nacional, las cuales se sitúan sobre un fondo de color rojo. Esta bandera tuvo su origen en el Imperio Otomano. La bandera del imperio tuvo distintas versiones a lo largo de los años, pero en 1844 se adoptó la roja con una media luna y una estrella de cinco picos blancas, legado que perdura hasta nuestros días. El color rojo representa la sangre de las batallas, mientras que la media luna y la estrella son símbolo de la herencia imperial.