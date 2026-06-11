Turquía 2026 La mejor actuación de la Selección de Turquía en una Copa Mundial FIFA La Selección de Turquía sorprendió al mundo en la Copa Mundial Corea-Japón 2002 cuando acabó con el Tercer Lugar.

Video Selección de Turquía: Convocados en lista para el Mundial 2026

La Selección Nacional de Futbol de Turquía regresa a una Copa Mundial de la FIFA tras 24 años de ausencia. El equipo dirigido por Vincenzo Montella logró clasificar tras vencer a Rumanía y a Kosovo en los Playoffs de la UEFA.

Las Estrellas de la Media Luna tienen historia en esta competición. En el Mundial de 1950 celebrado en Brasil. Turquía se retiró, a pesar de haber vencido a Siria, por problemas fianncieros y costos del viaje bajo el contexto de la posguerra.

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Este 2026, la Selección de Turquía aseguró su lugar en el Grupo D, donde está el local Estados Unidos, además de Paraguay y Australia.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE TURQUÍA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

El combinado turco nunca ha sido campeón de un Mundial. Su mejor actuación ocurrió en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, al derrotar 3-2 al anfitrión Corea del Sur, victoria con la que obtuvieron la medalla de bronce.

Este juego es recordado en la historia de la competición mundialista por el gol que Hakan Sukur anotó a los 11 segundos de iniciado el juego, convirtiéndose en el gol más rápido de una Copa Mundial hasta la fecha.

Será la tercera participación de los turcos en un Mundial, volviendo después de su última aparición en 2002.