Turquía 2026 Así fue el impresionante convoy de despedida a Turquía rumbo al Mundial 2026 Un impresionante convoy custodió al autobús de ‘La Estrella Creciente’ en su camino al aeropuerto rumbo a la Copa Mundial 2026.

Video Así fue la monumental despedida a Turquía rumbo al Mundial 2026

La Selección de Turquía fue despedida de su país hacia Estados Unidos para su participación en la Copa Mundial 2026 bajo un impresionante convoy en el trayecto del autobús hacia el aeropuerto.

Fueron decenas de automóviles con la bandera de Turquía los que escoltaron el autobús de La Estrella Creciente hacia el aeropuerto Atatürkur de Estambul en una imagen impresionante.

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Si bien el primer partido del combinado turco en la Copa del Mundo de la FIFA lo jugará en Vancouver, los siguientes dos son en territorio estadounidense (San Francisco y Los Angeles).

La Selección de Turquía suma siete partidos consecutivos sin perder entre juegos amistosos y oficiales de cara al Mundial 2026, incluso aún tiene un partido más de preparación frente a Venezuela el próximo 6 de junio.