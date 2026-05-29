Suecia 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Suecia Los suecos estuvieron cerca de conseguir el Olimpo futbolístico dentro de la historia de los Mundiales, pero en su palmarés aún no lucen trofeo alguno.

Video Esta es la segunda selección en dar su lista final para el Mundial 2026

La Selección de Suecia participará en la Copa Mundial 2026 en lo que será su décima tercera edición en su historia, donde buscará dar la sorpresa, aunque luce lejos que sea uno de los serios contendientes por el título, aquel al que se le escapó cuando fue anfitrión.

Fue en el Mundial Suecia 1958 cuando arribó hasta el duelo decisivo, el cual perdió a manos de Brasil, desde entonces no ha vuelto a una Final, aunque estuvo muy cerca de regresar a una en el Mundial Estados Unidos 1994, cuando acabó con el Tercer Lugar.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE SUECIA

Si bien la Selección de Suecia estuvo muy cerca de ganar una Copa del Mundo de la FIFA en la edición en la que fue anfitrión, parece que no cuenta con el nivel para ser candidato a ganarla en el Mundial 2026 a disputarse en el Continente Americano.

Cuando un Mundial se juega en América no le ha ido tan mal, pues tiene dos Terceros Lugares, en el Mundial Brasil 1950 y en el de Estados Unidos 1994. Aunque en el Mundial México 1970 y en el de Argentina 1978 no pasó de la Primera Ronda.

En la Eurocopa también estuvo muy cerca de jugar una Final, llegó a Semifinales en la Euro Suecia 1992 como anfitrión, pero fue eliminada por los alemanes. En la UEFA Nations League incluso tuvo un descenso a la Liga B.