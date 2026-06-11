Corea del Sur vs. Chequia: goles, resultado y resumen del partido del Mundial 2026
El Estadio Guadalajara se viste de manteles largos para ser sede del segundo partido de la Copa del Mundo
La Selección de Corea del Sur se enfrenta este jueves 11 de junio a su similar de Chequia en el segundo juego del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El partido en cuestión, que tiene como gran atractivo ver al delantero Heung-min Son, tendrá como sede una de las ciudades mexicanas que recibe el torneo de la FIFA, pues se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara.
Corea del Sur vs. Chequia, el juego clave del Grupo A
Luego del partido inaugural donde México derrotó 2-0 a Sudáfrica, tanto coreanos como checos hacen su debut en esta Copa del Mundo, donde tienen como objetivo primario sobrevivir al sector y avanzar a Dieciseisavos de Final en la mejor posición posible.
Con el resultado en la capital mexicana, este duelo se antoja como clave para ambos equipos en el certamen, ya que deben sumar unidades para impedir que el Tri se les escape en la clasificación de cara a los siguientes encuentros.