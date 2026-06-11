Mundial 2026 Corea del Sur vs. Chequia: goles, resultado y resumen del partido del Mundial 2026 El Estadio Guadalajara se viste de manteles largos para ser sede del segundo partido de la Copa del Mundo

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Horario y dónde ver el partido Corea del Sur vs. Chequia del Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur se enfrenta este jueves 11 de junio a su similar de Chequia en el segundo juego del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido en cuestión, que tiene como gran atractivo ver al delantero Heung-min Son, tendrá como sede una de las ciudades mexicanas que recibe el torneo de la FIFA, pues se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara.

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Corea del Sur vs. Chequia, el juego clave del Grupo A

Luego del partido inaugural donde México derrotó 2-0 a Sudáfrica, tanto coreanos como checos hacen su debut en esta Copa del Mundo, donde tienen como objetivo primario sobrevivir al sector y avanzar a Dieciseisavos de Final en la mejor posición posible.