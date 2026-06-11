Mundial 2026 Mundial 2026: Miroslav Koubek, de Chequia, se convierte en el director técnico más longevo en Mundiales El estratega europeo quebró un récord de longevidad que se mantenía activo desde hace caso dos décadas; lo hizo en el Mundial 2026.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

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Miroslav Koubek hizo historia al dirigir a Chequia en contra de Corea del Norte en el estadio Guadalajara, por un récord de longevidad que no se rompía desde hace casi dos décadas.

Y es que Koubek se convirtió en el estratega más longevo en dirigir a una selección en la historia de los Mundiales.

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El estratega europeo actualmente cuenta 74 años, 9 meses y 10 días. Ninguno en la historia de este certamen ha dirigido con esta cantidad de años encima.

Tuvieron que pasar 16 años para que este récord de longevidad se rompiera. Anteriormente, Otto Rehhagel, estratega de Grecia en Sudáfrica 2010, fue el que tenía este récord con 71 años, 10 meses y cuatro días.

DIRECTORES TÉCNICOS MÁS LONGEVOS EN DIRIGIR EN MUNDIALES