Portugal 2026 Presidente de Portugal pide ganar el Mundial 2026 en memoria de Diogo Jota El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, le pidió a Cristiano Ronaldo y a sus compañeros ganar el Mundial 2026, en memoria de Diogo Jota.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Presidente de Portugal pide ganar el Mundial 2026 por Diogo Jota

El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, visitó al combinado nacional en una ceremonia oficial de despedida, antes de su participación en el Mundial 2026 y pidió que vayan a ganar el torneo, principalmente en honor a Diogo Jota.

La ceremonia tuvo lugar en el centro de futbol del área metropolitana de Lisboa y Cristiano Ronaldo le entregó al mandatario una camiseta de Portugal firmada por todos los integrantes del equipo.

PUBLICIDAD

“El país cree en ustedes, hágannos soñar, traigan a Portugal el trofeo que nos falta. Trabajen unos por otros, jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota”, fueron las palabras de Seguro.

Por su parte el técnico de Portugal, Roberto Martínez, aseguró que el equipo jugará con la “responsabilidad” de representar a millones de aficionados.

“Puedo decir que la Selección lo dará todo por Portugal y saldrá al campo con la responsabilidad de llevar los sueños de millones”, aseguró Martínez.

Portugal disputará su último partido amistoso, antes de partir rumbo al Mundial 2026, ante Nigeria el próximo miércoles 10 de junio. Anteriormente derrotaron a Chile por marcador de 2-1.

¿Cuándo juegan la Selección de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Portugal está ubicado en el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República del Congo. Su debut será precisamente frente a los africanos el próximo miércoles 17 de junio.