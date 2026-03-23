Portugal 2026 Renato Paiva sorprende con anécdota de la llegada de Paulinho a Toluca El delantero portugués estaba en Cancún cuando se concretó su fichaje a la Liga MX.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Renato Paiva detalla llegada de Paulinho al Toluca

Paulinho es hoy en día uno de los mejores delanteros de la Liga MX en donde ya puede presumir haberse consagrado como mejor goleador y también es parte fundamental del Toluca.

Sin embargo, pocos conocen cómo se concretó la llegada del delantero de Portugal convocado a su selección para el partido ante México, quien se encontraba en el Sporting de Lisboa siendo un revulsivo recurrente y bastante efectivo.

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¿Cómo fue el inesperado fichaje de Paulinho con Toluca?



El exentrenador de Toluca, Renato Paiva, reveló en el programa Faitelson Sin Censura la manera en la que pudo consolidarse el fichaje del delantero y que tuvo momentos de sorpresa.

Según contó el estratega, un día fue contactado por el representante del delantero quien le había dicho que buscaba terminar su carrera en el extranjero, además de que conocía el trabajo de Paiva con Benfica.

"Yo sabía perfectamente lo que estábamos trayendo a México. Era un jugador que yo no pensaba en mi cabeza que siquiera pudiéramos traerlo, era un suplente del Sporting. Viktor Gyokeres era el titular, hacía goles todos los partidos, pero Paulinho era un suplente que al momento de contratarlo tenía 21 goles marcados.

"Un día estaba en Toluca y me llama su representante preguntándome si necesitaba un nueve y le dije: 'Bueno Pedro, tenemos un nuevo más o menos ya arreglado para firmar, no creo que sea posible, pero ya por curiosidad dime quién es' y él me ha dicho Paulinho", contó Paiva quien se sorprendió.

Bajo la condición de presentarle un proyecto estable, el representante le sugirió hablar con él. Fue así como Paiva se puso en contacto y con Paulinho en Cancún el trato se hizo.

"Yo llamé a Paulinho que estaba en Cancún en ese momento de vacaciones. Le expliqué las cosas y él me ha dicho, 'pues profesor, si arreglamos el tema de condiciones, voy de inmediato'", contó el estratega. Al final el delantero portugués llegó a Toluca y logró su consolidación.