Portugal 2026 Gonçalo Guedes elogia a Raúl Jiménez previo al México vs. Portugal El jugador de la selección lusitana dio su pensar acerca de participar en la reinauguración del Estadio Banorte.

Video Las palabras en Portugal de Guedes para Raúl Jiménez y Paulinho

Gonçalo Guedes, jugador de la Real Sociedad y de la selección de Portugal, habló sobre su relación con Raúl Jiménez, al cual consideró "un gran jugador".

En conferencia de prensa, el elemento lusitano fue claro también sobre el partido de México vs. Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte.

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"Un estadio mítico, ha tenido la suerte de jugar un amistoso ahí con Benfica, un estadio con una dimensión muy grande, que toda la gente sabe y conoce".

LAS PALABRAS DE GUEDES SOBRE RAÚL JIMÉNEZ



"Raúl es una gran persona, un gran jugador, he estado con él en Benfica y Wolverhampton, y es un jugador que ha demostrado un potencial enorme, que hace muchos goles y va a ser un sentimiento muy bueno estar con él, hablar y compartir los momentos juntos que vivimos antes".

Guedes también dio su pensar sobre la convocatoria de Paulinho tras la baja de Rafael Leao del Milan.

"Sobre Paulinho, los últimos años ha demostrado que tiene capacidad de hacer goles, está en gran momento, y si fue convocado es totalmente merecido, toda la gente está contenta por él, es un jugador que está demostrando un nivel muy alto".

PORTUGAL, ¿EL FAVORITO EN EL MUNDIAL 2026?



Gonçalo Guedes determinó que si bien la selección de Portugal viene con buen ritmo, al interior no se ven como favoritos para el Mundial 2026, pero sí para ser grandes contendientes al título.

"No somos el gran favorito, sabemos que podemos ganar con la calidad que tenemos y los jugadores que tenemos, tenemos que afrontar el Mundial sabiendo que somos muy buenos y que queremos estar a un nivel muy alto para ganarlo, pero el Mundial es muy difícil y no va a ser nada fácil".