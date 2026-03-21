    Mundial 2026

    Bruno Fernandes manda mensaje a la afición mexicana por ausencia de Cristiano Ronaldo

    El astro lusitano se refiere directamente a los aficionados enojados por la ausencia de CR7.

    Por:Fernando Vázquez
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    Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United y astro de la Selección de Portugal, mandó un mensaje a la afición mexicana debido a la ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre la escuadra de las 'Quinas' y la Selección Mexicana.

    El duelo, pactado para la reinauguración del Estadio Banorte, no contará con Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión, lo que desató el enojo de aficionados mexicanos.

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    Al respecto, Bruno Fernandes dirigió un mensaje a la afición mexicana a través de una entrevista con TNT Sports y sostuvo que si bien, CR7 no estará, prometió un gran espectáculo.

    "Sé que para el pueblo de ahí querían ver a Cristiano Ronaldo porque obviamente es la figura principal de nuestra selección. Me da mucha pena que no puedan verlo desde cerca, pero obviamente va a ser un muy buen partido entre dos muy buenas selecciones".

    Bruno Fernandes no ocultó su ilusión de visitar por primera vez México, o al menos jugar por primera vez en uno de los países sede de la próxima Copa Mundial de la FIFA 26.

    "Estamos muy ilusionados de jugar en ese estadio mítico. Para nosotros va a ser un buen viaje para conocer también el país, el clima, donde podemos llegar a jugar después en el Mundial, al principio no vamos a jugar ahí, después veremos, pero es importante para nosotros también jugar contra un equipo que está creciendo que tiene muy buenos jugadores".

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