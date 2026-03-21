Mundial 2026 Bruno Fernandes manda mensaje a la afición mexicana por ausencia de Cristiano Ronaldo El astro lusitano se refiere directamente a los aficionados enojados por la ausencia de CR7.

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Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United y astro de la Selección de Portugal, mandó un mensaje a la afición mexicana debido a la ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre la escuadra de las 'Quinas' y la Selección Mexicana.

El duelo, pactado para la reinauguración del Estadio Banorte, no contará con Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión, lo que desató el enojo de aficionados mexicanos.

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Al respecto, Bruno Fernandes dirigió un mensaje a la afición mexicana a través de una entrevista con TNT Sports y sostuvo que si bien, CR7 no estará, prometió un gran espectáculo.

"Sé que para el pueblo de ahí querían ver a Cristiano Ronaldo porque obviamente es la figura principal de nuestra selección. Me da mucha pena que no puedan verlo desde cerca, pero obviamente va a ser un muy buen partido entre dos muy buenas selecciones".

Bruno Fernandes no ocultó su ilusión de visitar por primera vez México, o al menos jugar por primera vez en uno de los países sede de la próxima Copa Mundial de la FIFA 26.