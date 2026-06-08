Estados Unidos 2026 Paraguay se alista para su juego ante el local en el Mundial 2026 El conjunto guaraní ya tuvo incluso su primer entrenamiento y Julio Enciso se recupera tras su lesión.

Video Paraguay, ya está en Estados Unidos y se alista para su juego ante el local en el Mundial 2026

Paraguay ya está en los Estados Unidos para el Mundial 2026 e incluso ya realizó su primer entrenamiento rumbo al juego con el local del próximo 12 de junio. Julio Enciso de recupera de su lesión y Gustavo Alfaro, el técnico, se muestra optimisma de cara a la competencia de la FIFA.

Luego de que el viernes se despidió de su gente con una goleada de 4-0 sobre Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco y de que el domingo viajará en un vuelo con retraso de tres horas, el conjunto guaraní ya entrenó en sus insltalaciones de San José, California.

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Se pudo ver a Julio Enciso, lesionado del muslo derecho en el juego ante los centroamericanos, caminando, primero, y luego realizando un trote liviano con el balón en los pies. Corroborando que su lesión no es tan grave como se pensó en un principio.

Optimismo de Gustavo Alfaro

Incluso, el técnico de Gustavo Alfaro se dio tiempo de hablar con la prensa y aseguró que la expectativa que tiene el equipo "es linda".

"Es una linda oportunidad venir nuevamente a disputar un Mundial después de 16 años, tenemos una expectativa muy linda".

Paraguay inicia su aventura mundialista este viernes ante el coanfritrión Estados Unidos. Ambos están ubicados en el Grupo D de la competencia de la FIFA junto a Australia y Turquía.