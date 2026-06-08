Mundial 2026 ¿Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Nueva Zelanda en un Mundial FIFA? La selección oceánica firmó en Sudáfrica 2010 su mejor actuación histórica en un Mundial, pues incluso acabó invicta.

Video Esta es la canción dedicada a Tim Payne con cánticos argentinos

Tras lograr su boleto al Mundial de 2026, surge la pregunta sobre cuál ha sido la mejor actuación de la Selección de Nueva Zelanda en una Copa del Mundo. La respuesta conduce de manera directa a Sudáfrica 2010, torneo que marcó el punto más alto del representativo oceánico en la máxima cita del fútbol.

Nueva Zelanda jugará en el Grupo G del Mundial 2026, en una zona que comparte con Bélgica, Irán y Egipto. Si tenemos en cuenta que en sus dos Copas del Mundo anteriores no logró victorias en seis partidos, ya el hecho de conseguir al menos un triunfo aportaría una alegría significativa.

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Nueva Zelanda disputará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en sedes de Estados Unidos y Canadá, con un calendario que arrancará el 15 de junio frente a Irán en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood, California; continuará el 21 de junio ante Egipto en el BC Place de Vancouver; y cerrará esa instancia el 26 de junio contra Bélgica, nuevamente en el BC Place.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE NUEVA ZELANDA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Nueva Zelanda disputó por primera vez un Mundial en España 1982, una experiencia breve y sin resultados positivos. Integrada en el Grupo 6, perdió sus tres partidos ante Escocia, la Unión Soviética y Brasil, y cerró su participación sin puntos ni posibilidades de competir por la clasificación.

Muy distinto fue el panorama en Sudáfrica 2010, donde los All Whites firmaron una actuación histórica. En el Grupo F, compartido con Italia, Paraguay y Eslovaquia, la selección neozelandesa terminó invicta tras empatar sus tres encuentros. Igualó 1-1 con Eslovaquia en su debut, repitió marcador frente a Italia, entonces campeona del mundo, y cerró con un empate sin goles ante Paraguay.

Aunque esos resultados no le alcanzaron para avanzar a los Octavos de Final, Nueva Zelanda se convirtió en la única selección invicta de todo el torneo, un registro que le dio visibilidad internacional y prestigio competitivo. Aquella campaña sigue siendo considerada como la mejor actuación del país en un Mundial FIFA.